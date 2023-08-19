Согласно заявлению банка, полученные средства предприятие направит на производство серийных авиадвигателей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новикомбанк прокредитует "ОДК-Климов" на 10 млрд рублей, соответствующее соглашение было подписано на форуме "Армия-2023". Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Новикомбанк и петербургское предприятие "ОДК-Климов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха заключили кредитный договор на сумму 10 млрд рублей. Средства, полученные от опорного банка Ростеха, предприятие направит на производство серийных авиадвигателей", - указано в сообщении.

Отмечается, что серийная продукция "ОДК-Климов" включает в себя двигатели семейства ВК-2500 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова. Предприятие также разрабатывает и производит автоматические системы управления для своих двигателей. В 2024 году "ОДК-Климов" планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности - ВК-650В для вертолетов "Ансат", Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.

"Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны - приоритетные направления деятельности Новикомбанка. Продукция "ОДК-Климов" имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имея большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал для него оптимальное кредитное предложение", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

По словам заместителя генерального директора - управляющего директора "ОДК-Климов" Александра Грачева, предприятие планирует увеличить объем производства в связи с увеличением спроса как со стороны государства, так и со стороны заказчиков, работающих в гражданском секторе.