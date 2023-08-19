ВМФ РФ разработал новый облик гиперостойчивых планарных боевых кораблей-ледоколов

Согласно заявлению автора концепта Петра Тенишева, новшества позволят значительно расширить возможности северной группировки российского флота

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт кораблестроения и вооружения Военно-морского флота (НИИ КиВ ВМФ) ВУНЦ ВМФ "ВМА" разработал концептуальный проект планарных корпусов для надводных боевых кораблей повышенной ледовой проходимости и кораблей-ледоколов, который позволит значительно расширить возможности северной группировки российского флота. Демонстрационные образцы проектов впервые представлены на форуме "Армия-2023".

"Помимо всех плюсов планарной геометрии, мы также добавили в модель ледовые наделки - ступени - на носу, которые позволяют при меньшем водоизмещении и при меньшей мощности на винтах в сравнении с классическими ледоколами ломать лед гораздо более эффективно. Это позволит значительно повысить эффективность надводного боевого корабля: наличие полярной группировки, состоящей из боевых надводных кораблей-ледоколов, значительно повысит возможности флота. Их будет сложнее уничтожить, поскольку они будут маневрировать независимо друг от друга, а не идти за ледоколом", - сообщил ТАСС автор концепта, старший научный сотрудник НИИ КиВ ВМФ, кандидат технических наук Петр Тенишев.

По его словам, ледовые ходовые модели испытания на базе "Крыловского государственного научного центра" показали, что форма концепта позволяет эффективнее ломать лед и избегать его забивания в тоннели движителей, оставляя за собой чистый канал. Кроме того, модельные испытания базового варианта планарного корпуса сейчас проводятся на научно-технической базе АО "ЦМКБ "Алмаз", они также подтверждают расчеты мореходности, ходкости, маневренности и устойчивость на курсе.

Тенишев также добавил, что форма нового облика позволит строить корабли гораздо технологичнее, дешевле и, как следствие, быстрее. "Если головной авианосец водоизмещением около 100 тыс. тонн строится около 12-15 лет, для авианосца аналогичного водоизмещения в новом планарном облике этот срок может сократиться до шести лет", - сказал он.

Планарный (состоящий из плоскостей) корпус разработан перспективных ударных и транспортных платформ, таких как корвет, фрегат, эсминец, авианосец, универсальный десантный корабль на базе современной тримаранной концепции - так называемого монохалла тримаранного типа - впервые был представлен на форуме "Армия-2022". Преимущества предлагаемой архитектуры позволяют получить стабилизированную платформу даже в условиях сильного волнения. Наличие дополнительных полезных площадей также повышает боевую эффективность платформы авианосца за счет увеличения числа катапульт, этажности авиационных ангаров и независимых посадочных полос, для кораблей других классов - за счет повышения полезной вместимости перевозимого боезапаса или техники десанта.

​О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.