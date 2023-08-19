19 августа, 07:50,
обновлено 19 августа, 08:12

В Анкаре заявили, что Турция работает над возобновлением зерновой сделки

Как сообщил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, охлаждения в отношениях Москвы и Анкары из-за прекращения ее реализации нет

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Анкара работает над возобновлением зерновой сделки, реализация которой была прекращена 17 июля. Охлаждения в отношениях Москвы и Анкары из-за прекращения реализации черноморской зерновой инициативы нет, сообщил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч.

"Наш МИД проводит работу над возобновлением зерновой сделки. Охлаждений в турецко-российских отношениях [из-за прекращения сделки] нет. Нет никаких проблем в отношениях между [президентом России Владимиром] Путиным и нашим президентом [Тайипом Эрдоганом], который является единственным руководителем страны НАТО, поддерживающим прямой диалог с российским и украинским лидерами. Это следует видеть и понимать", - сказал он в эфире телеканала CNN Turk. 

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