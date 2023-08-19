19 августа, 07:59

Производитель кофе Jacobs прекратит продажу продукции брендов Tassimo и Moccona в России

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Бренд Jacobs переименуют в Monarch, заявил главный исполнительный директор JDE Peet's Фабьен Саймон

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания JDE Peet's прекратит продажу в России продукции брендов Tassimo и Moccona, а бренд Jacobs будет переименован в Monarch. Об этом в субботу заявил главный исполнительный директор компании Фабьен Саймон газете Wall Street Journal.

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Несмотря на критику, производитель кофе и чая не покинул полностью российский рынок. Прежде всего потому что, по словам Саймона, они являются продуктами первой необходимости - подобно хлебу, яйцам или молоку - они доступны по цене и "поддерживают здоровье или жизнь".

JDE Peet's поддерживает рабочие отношения с Россией, соблюдая при этом санкционный режим. "Поскольку мы были очень прозрачны [в работе с Россией], это сняло много ненужной напряженности [между компанией и ее европейскими потребителями]", - сказал Саймон

Комментируя переименование бренда Jacobs в России, Саймон назвал такое решение "не безрисковым", так как компания уже потеряла долю российского рынка после приостановки в стране своей рекламной кампании. По его мнению, изменение названия привычного бренда кофе на Monarch усугубит ситуацию. Однако упаковка сохранит зелено-золотой дизайн Jacobs, "достаточно близкий к существующему", что позволит потребителям легче узнать привычный бренд напитка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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