МИД РФ заявил о выходе на финальную стадию согласования соглашений о ЗСТ ЕАЭС с Египтом

Многие страны стремятся сейчас наладить более плотное взаимодействие с союзом, отметил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ дипведомства Александр Старков

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Согласование проектов соглашений о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом и ОАЭ находится на финальной стадии. Об этом заявил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков на VI Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани.

"На финальную стадию сейчас вышло согласование проектов соглашений [о ЗСТ] с Египтом, Индонезией, Эмиратами", - сказал он.

Дипломат отметил, что многие страны стремятся сейчас наладить более плотное взаимодействие с ЕАЭС. "В мае нынешнего года прошел второй Евразийский экономический форум под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Приехало 2,5 тыс. делегатов и экспертов из более чем 50 стран. О какой изоляции может идти речь?" - добавил Старков.