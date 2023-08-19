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обновлено 19 августа, 09:01

МИД РФ заявил о выходе на финальную стадию согласования соглашений о ЗСТ ЕАЭС с Египтом

Сергей Бобылев/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Многие страны стремятся сейчас наладить более плотное взаимодействие с союзом, отметил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ дипведомства Александр Старков

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Согласование проектов соглашений о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом и ОАЭ находится на финальной стадии. Об этом заявил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков на VI Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани.

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"На финальную стадию сейчас вышло согласование проектов соглашений [о ЗСТ] с Египтом, Индонезией, Эмиратами", - сказал он.

Дипломат отметил, что многие страны стремятся сейчас наладить более плотное взаимодействие с ЕАЭС. "В мае нынешнего года прошел второй Евразийский экономический форум под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Приехало 2,5 тыс. делегатов и экспертов из более чем 50 стран. О какой изоляции может идти речь?" - добавил Старков. 

Теги:
ИндонезияОАЭЕгипетРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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