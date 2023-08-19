Серийное производство туристических автобусов ГАЗ и "Волгабас" начнется в 2024 году

Их предсерийные образцы проходят сертификацию, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. ГАЗ и "Волгабас" планируют запустить серийное производство туристических автобусов в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил журналистам министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

"Сейчас производство туристических автобусов различных классов уже осваивают ГАЗ и "Волгабас", их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года", - сообщил министр.

Мантуров добавил, что компания "Соллерс" ведет переговоры о запуске производства таких автобусов в особой экономической зоне "Алабуга". Министр подчеркнул, что с началом серийного производства отечественные предприятия смогут удовлетворить потребности в таких автобусах.

В конце декабря прошлого года президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о нехватке автобусов такого класса в РФ и трудностях с их обслуживанием. Для решения проблемы Уманский предлагал наладить производство туристических автобусов на автомобильных заводах или временно ввести программу субсидирования закупок такого транспорта за рубежом.