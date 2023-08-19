В МИД РФ заявили, что ЕАЭС успешно противостоит санкциям Запада против России и Белоруссии

Как отметили в ведомстве, нет речи об обходе санкций, все "осуществляется в рамках правового поля"

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно справляется с незаконными санкциями Запада против России и Белоруссии. Об этом заявил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков на VI Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани.

"В целом, учитывая, что в настоящий момент против России и Белоруссии активно применяются незаконные рестрикции со стороны коллективного Запада, объединение совместно им достаточно успешно противостоит. При этом все это осуществляется в рамках правового поля. Нет речи об обходе санкций, есть возможность именно минимизировать их негативные последствия, в том числе для наших союзников по объединению", - сказал он.

Дипломат также привел статистические данные, демонстрирующие успехи ЕАЭС. "Армения и Киргизия с 2016 года дополнительно получили 1,5 процентных пункта к росту ВВП. Белоруссия - 4,9, а Казахстан - 0,5. Показатели могут казаться не столь существенными, но надо иметь в виду, что на протяжении последних лет турбулентность в экономической сфере очень сильно влияла в том числе и на развитие нашего объединения", - указал он.

"В рамках нашего объединения уже много было создано совместных предприятий - тысячи. Растет объем накопленных взаимных инвестиций, они составили порядка $16 млрд. А взаимный торговый оборот в 2022 году достиг нового рекорда - $83,3 млрд", - резюмировал Старков.