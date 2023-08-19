В ФАС заявили, что постоянно анализируют сообщения о планируемых повышениях цен

Ведомство ведет работу с ретейлерами для их присоединения к инициативе по ограничению наценок или заморозке цен на отдельные категории товаров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на постоянной основе анализирует информацию о планируемых производителями повышениях цен, говорится в сообщении ведомства.

"Служба на постоянной основе анализирует сообщения о планируемых повышениях цен производителями на предмет нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

В целом, указывает ведомство, ФАС ведет активную работу как с продовольственными, так и с непродовольственными федеральными и региональными ретейлерами на предмет присоединения к добровольной инициативе по ограничению наценок или заморозке цен на отдельные категории товаров.

"Благодаря этой работе ранее "Детский мир" ограничил наценки на 40 наиболее востребованных детских товаров на уровне не более 20% на весь 2023 год. С 17 августа группа "М.Видео-Эльдорадо" на два месяца зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования в 370 городах", - приводит пример служба.

Другие меры

ФАС также поручила своим территориальным органам провести сбор информации о переработчиках сырого молока в регионах для дальнейшего выявления службой доминирующих субъектов.

"Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", - добавляет ФАС.

Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке. После анализа запрашиваемой информации антимонопольная служба сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования.

По итогам анализа сведений о долях торговых сетей, реализующих продовольственные товары, ФАС также поручила территориальным органам усилить контроль за доминирующими сетями в регионах.

"В рамках согласования сделок экономконцентрации служба выдает ретейлерам предписания о распространении на приобретаемые общества добровольных обязательств, направленных на поддержку потребителей и поставщиков товаров. Торговые сети регулярно отчитываются в антимонопольное ведомство о соблюдении этих обязательств", - говорится в сообщении.