19 августа, 10:14,
обновлено 19 августа, 11:18

Алтайский завод по производству взрывчатых веществ получит 15 млрд рублей инвестиций

Бийский олеумный завод основан в 1950 году

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Бийский олеумный завод в Алтайском крае получит 15 млрд рублей на наращивание производственных мощностей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

"У нас сегодня была возможность с [губернатором региона] Виктором Петровичем [Томенко] посетить Бийский олеумный завод. Моя задача была ознакомиться с ходом инвестиционного проекта по наращиванию мощностей. Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта", - сообщил Мантуров.

По его словам, также была достигнута договоренность с руководством завода о повышении зарплаты работникам предприятия на 30%. Мантуров добавил, что повышение зарплаты произойдет "в ближайшие дни". По его информации, сейчас средняя зарплата специалистов и рабочих на предприятии составляет 43 тыс. рублей.

Бийский олеумный завод выпускает взрывчатые вещества, а также серную кислоту, растворители и другие химические продукты. Завод основан в 1950 году для производства пороха. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияАлтайский край
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