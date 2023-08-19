ФАС проверит обоснованность ценообразования на птицу, корма и ветеринарные препараты

Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность ценообразования на мясо птицы, корма и ветеринарные препараты, соответствующие запросы направлены производителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", - говорится в сообщении.

Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке. После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования, ответили в службе. Кроме того, ФАС России поручила территориальным органам собрать информацию о переработчиках сырого молока в регионах для дальнейшего выявления доминирующих субъектов.