Захарова прокомментировала высказывания Борреля об экономике России

По мнению официального представителя МИД РФ, слова главы евродипломатии сказаны из зависти и беспомощности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля об экономике России сказаны из зависти и беспомощности. Такую оценку в комментарии ТАСС дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в интервью испанской газете El Pais Боррель назвал Россию "экономическим карликом" и сравнил с "заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба". "Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности", - подчеркнула представитель российского МИД в ответ на соответствующие заявления.

Она напомнила Боррелю, что Россия по-прежнему располагает собственным топливом, в то время как бизнес ЕС "перетек за океан". "ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам, - продолжила дипломат. - Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести. Нечем гордиться, вот и исходят злостью".