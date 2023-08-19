Автопарки регионов получат 16 тыс. новых автобусов до 1 февраля 2024 года

Финансирование закупок общественного транспорта осуществляется с помощью программы инфраструктурных бюджетных кредитов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Автопарки регионов до 1 февраля 2024 года получат 16 тыс. новых автобусов разного типа. Об этом в рамках открытого диалога с участниками форума "Территория смыслов" сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"В рамках программы обновления общественного транспорта, объем которой составляет 416 млрд рублей, уже почти 1 тыс. единиц транспорта поступило в регионы. До 1 февраля следующего года наши территории получат 16 тыс. автобусов разного типа", - рассказал он.

Финансирование закупок общественного транспорта осуществляется с помощью программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), оператором которой является публично-правовая компания "Фонд развития территорий". Инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов, выполняющий задачи инициативы социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню", позволяет строить в регионах дороги, объекты социального назначения, обновлять коммунальную инфраструктуру и общественный транспорт.

Всего объем ИБК на 2021-2025 годы составлял 1 трлн рублей. Дополнительно к ним президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 250 млрд рублей в 2023 году. Сверх этого запланировано 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта.