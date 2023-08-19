В Москве за семь месяцев 2023 года построили девять новых промплощадок

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что общая площадь объектов составила около 100,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Девять новых промышленных площадок построили в Москве за последние семь месяцев, например, в ТиНАО появился экспериментальный завод компании по производству готовых модулей квартир. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Девять новых промышленных площадок построили в Москве за семь месяцев. Пять из них возвели на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". На зеленоградской площадке "МИЭТ" ввели в эксплуатацию первый корпус Инновационного центра электроники", - написал Собянин.

Он уточнил, что в "Алабушево" сдали комплекс по производству плат для электроники и два завода по изготовлению лекарств. В "Руднево" - промышленный комплекс с конструкторским бюро, в котором будут делать беспилотные летательные аппараты.

Еще два предприятия заработают в Печатниках: новое производство мебели и завод теплообменного и холодильного оборудования после реконструкции. А также в ТиНАО - экспериментальный завод компании по производству готовых модулей квартир. Общая площадь объектов - около 100,5 тыс. кв. м.