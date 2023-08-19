В Белоруссии заявили, что комплексные испытания второго блока БелАЭС завершатся в сентябре

Замминистра энергетики республики Михаил Михадюк сообщил, что с момента включения в энергосистему первого энергоблока АЭС выработала более 18 млрд кВтч

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить последний этап комплексных испытаний второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в сентябре. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

"Мы находимся на завершающей стадии нашего проекта. Мы планируем в сентябре завершить последний этап реализации проекта - комплексное опробование оборудования станции, то есть второго энергоблока. Это - работа энергоблока на полную мощность в течение 15 суток всем составом оборудования. Это технологическое завершение этого проекта. А дальше - работа приемочной комиссии", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой Минэнерго.

Замминистра сообщил, что с момента включения в энергосистему первого энергоблока БелАЭС выработала более 18 млрд кВтч, что позволило заместить около 5 млрд куб. м газа. Второй энергоблок станции выработал первый миллиард кВтч электроэнергии в конце июля. В Минэнерго сообщали, что с вводом второго энергоблока в промышленную эксплуатацию атомная станция будет генерировать около 18,5 млрд кВтч электроэнергии в год, что позволит замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему республики, в июне 2021 года он введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с этого начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.