В новых регионах России работают более 40 тыс. строителей

По мнению министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, даже в тех районах, где пока не обеспечена достаточная безопасность, необходимо реконструировать систему ЖКХ для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 40 тыс. строителей трудятся в новых российских регионах. Об этом в рамках открытого диалога с участниками форума "Территория смыслов" сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Территории наших новых регионов - гигантская строительная площадка, где в пик прошлого года работало более тысячи человек одновременно. Мы рассматриваем их как единый проект. Сегодня на территории городов и населенных пунктов Херсона, Запорожья, Донецкой и Луганской республик работает 41 тыс. строителей", - рассказал он.

По мнению главы Минстроя, даже в тех районах, где пока не обеспечена достаточная безопасность, необходимо реконструировать систему ЖКХ для обеспечения ее бесперебойной работы в осенне-зимний период. "Задача обеспечить даже там, где небезопасно, жилье, которое эксплуатируется, теплом, застеклить окна в квартирах и домах", - подчеркнул он. Также он отметил, что идет подготовка учебных заведений новых территорий к 1 сентября.

По данным Минстроя, в прошлом году почти 4,5 тыс. объектов восстановили в новых регионах для обеспечения нормальных условий жизни.

По информации министерства, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано восстановление 652 объектов. Планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023-2025 годы в новых субъектах России предусматривают восстановление и строительство силами российских регионов-шефов порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. - многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. - социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. - объекты ЖКХ. В 2023 году регионы-шефы планирует восстановить 3 538 объектов. В их числе 1 303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1 129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий.