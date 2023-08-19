Кабмин Украины выделил $9,1 млн на поддержку энергетических компаний

Эти средства пойдут на удешевление кредитов, за счет которых энергокомпании ремонтируют поврежденное оборудование и ведут подготовку к отопительному сезону, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Украины выделило 350 млн гривен ($9,1 млн) на поддержку энергетических компаний. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня выделяем 350 млн гривен министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям", - сообщил Шмыгаль в Telegram-канале. Указанные средства, по его словам, пойдут на удешевление кредитов, за счет которых энергокомпании ремонтируют поврежденное оборудование и ведут подготовку к отопительному сезону.

Ранее глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона. В офисе президента Украины также признают, что предстоящая зима окажется для энергетической системы страны гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.