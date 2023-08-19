Рисоводам Крыма компенсируют порядка 100 млн рублей ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Глава Госсовета региона Владимир Константинов также отметил, что решения о дальнейшей судьбе Северо-Крымского канала будут приняты после окончания СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Предприятия рисоводческой отрасли на севере Крыма подали заявки на возмещение ущерба из-за обмеления Северо-Крымского канала после подрыва Каховской ГЭС на общую сумму порядка 100 млн рублей, необходимая поддержка им будет оказана, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире "Соловьев. Live".

"Что касается воды в Северо-Крымском канале - пострадавших от этого действия не так уж много, потому что переключения на эту воду в полном объеме так и не произошло. Те предприятия, которые начали выращивать рис, сформировали уже свои заявки - это девять предприятий, общий объем помощи, который они запрашивают в связи с тем, что они понесут убытки, порядка 100 млн рублей. Все это решаемые вопросы, эта помощь будет оказана", - сказал Константинов.

По его словам, решения о дальнейшей судьбе Северо-Крымского канала будут приняты после окончания СВО. "Если не будет восстановлена Каховская ГЭС, ничего стратегически важного для Крыма не произойдет, мы обеспечены водой без Северо-Крымского канала. Речь идет только о развитии рисоводческой отрасли в северном Крыму и в целом дополнительном развитии северного Крыма", - добавил он.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. ЧП привело к постепенному обмелению Северо-Крымского канала. В середине июня глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что снижение уровня воды в канале может привести к гибели урожая риса на общей площади 3,2 тыс. га.