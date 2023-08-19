Стройкомпании Турции реализовали в России за 50 лет проекты почти на $100 млрд

Всего, согласно данным Минторга республики, по состоянию на конец июля строительные компании Турции с 1972 года в 134 странах выполнили 11 768 проектов на $482 млрд

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Строительные компании Турции реализовали в России проекты на $97,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минторга республики с 1972 года, согласно которым на долю РФ, до этого РСФР, приходится 20,3% всех проектов турецких подрядчиков за рубежом.

Всего по состоянию на конец июля текущего года стройкомпаниями Турции за этот период в 134 странах выполнено 11 768 проектов на $482 млрд, приводит статистику министерства агентство Anadolu.

На втором месте после России находится Туркменистан, где турецкие строители реализовали проекты на $50,8 млрд, что составляет 10,6% от их общего объема. Третье место занимает Ирак, там стоимость реализованных проектов оценивается в $33,2 млрд. За ним следуют Ливия и Казахстан с проектами на $30,2 млрд и $27,9 млрд соответственно.

Больше всего контрактов турецкие строители выполняют в сфере строительстве жилья - 13,8%. 13,6% приходится на возведение автодорог, тоннелей и мостов, 8,5% - энергопроекты.

По данным Минторга Турции, в январе - июле текущего года местный подрядный сектор реализовал за рубежом 120 проектов на $8,9 млрд.