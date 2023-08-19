19 августа, 14:52

Карелия получит 250 млн рублей на развитие лыжно-биатлонного комплекса

Губернатор региона Артур Парфенчиков сообщил, что комплекс планируют построить в Костомукше

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 августа. /ТАСС/. Карелия получит 250 млн рублей до 2026 года на развитие лыжно-биатлонного комплекса в Костомукше. Об этом руководитель республики Артур Парфенчиков рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

"Карелии предварительно уже одобрено выделение более 250 млн до 2026 года на следующие этапы развития лыжно-биатлонного комплекса в Костомушке, - сообщил Парфенчиков. - Биатлон - это не только спорт, это, конечно, и серьезная экономика. Мы это прекрасно пониманием. Будем работать над тем, чтобы действительно у нас в Арктике <...> появился суперсовременный лыжный биатлонный комплекс".

Почти 40% территории Карелии входит в Арктическую зону России. Это шесть муниципалитетов: Кемский, Беломорский, Лоухский, Калевальский, Сегежский районы, а также город Костомукша. 

Теги:
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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