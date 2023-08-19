Решетников призвал внедрить опыт Тверской области в сфере туризма в других регионах

Министр экономического развития также отметил, что развитие инфраструктуры туризма в регионе отличает комплексный подход

ТВЕРЬ, 19 августа. /ТАСС/. Опыт Тверской области по комплексному развитию туристической отрасли и эффективному использованию мер государственной поддержки для развития инфраструктуры туризма может быть тиражирован на другие регионы России. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам совещания с губернатором региона Игорем Руденей в Завидове.

"Тверская область здесь в Завидове демонстрирует один из самых успешных опытов именно комплексного подхода, когда действительно область, воспользовавшись теми возможностями, которые новая инфраструктура открыла, близость к московскому рынку, железнодорожное сообщение эффективное, вовремя увидела и начала развивать особенность и специализацию в виде туризма. <…> Нам очень важно, чтобы мы именно здесь обкатывали все те решения, которые активно предлагаем и тиражируем в стране", - сказал Решетников, отвечая на вопрос ТАСС о возможности тиражирования опыта Тверской области в других регионах.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры туризма в регионе отличает комплексный подход. "Люди не просто вкладывают в отели, люди вкладывают в среду вокруг себя - новая школа, микрорайоны застройки, этот аккуратный подход к истории, очень бережный, восстановление всего. Безусловно, Тверскую область будем в этом поддерживать", - отметил министр.

По словам, Решетникова в регионе активно используются различные меры поддержки, которые создаются федеральным правительством. "Например, коллеги за счет инфраструктурных бюджетных кредитов строят сюда отдельный подход железнодорожный. Коллеги здесь при помощи мер поддержки строят речной порт активно. Все это дополняет и усиливает вклад бизнеса и местных бизнесменов, которые здесь многое создают", - пояснил он.

В частности, как отметили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, благодаря мерам поддержки в части субсидирования глэмпингов компании "Фридом натури" в городе Конаково удалось кратно увеличить мощность до 50 модулей в месяц, выводить на рынок 2-3 новых модели ежегодно. Это позволяет удовлетворить спрос как со стороны отелей и глэмпингов в России, так и в части экспорта. Продукция компании поставляется в Республику Корея, Вьетнам и Норвегию.

Кроме того, в министерстве добавили, что в 2023 году Тверская область получила почти 144 млн рублей на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Поддержаны два проекта по обустройству пляжей и 17 инициатив по развитию национальных туристических маршрутов - "Государева дорога" и "В Тверскую область по велению души". В 2023 году субъект стал одним из победителей конкурса на строительство модульных гостиниц. Область получит более 123 млн рублей в 2023 году и около 120 млн - в 2024 по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.