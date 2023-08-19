"Росэнергоатом" сообщил о не менее 10 попытках ВСУ в сутки атаковать ЗАЭС беспилотниками

Как отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, энергоблоки надежно защищены

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают не менее 10 попыток атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов в сутки. Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС", - сказал Карчаа, уточнив, что также украинская армия ведет постоянные обстрелы с целью выявить уязвимости в защите станции.

Карчаа добавил, что сами энергоблоки надежно защищены. Уязвимые места у станции есть, но их также максимально прикрыли, создав надежную систему защиты.

Также он сообщил, что с сентября прошлого года на станции постоянно находится миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Несмотря на весь имеющийся скепсис, нужно признать, что МАГАТЭ является единственным уполномоченным институтом [НАТО] по теме, которая называется "ядерная безопасность". Да, этот институт не является не ангажированным. Ожидать от этих людей объективной позиции не приходится, но в целом мы разговариваем на одном языке. Тот же [генеральный директор МАГАТЭ] Рафаэль Гросси удивлял западных кураторов в хорошем для нас смысле. Да, не все просто, бывает, мы расходимся во взглядах и оценках, но если ставить вопрос в кардинальном ключе, то мы заинтересованы в их миссии", - отметил Карчаа.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.