В Польше заявили о готовности ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна

Такое решение примут в случае, если Евросоюз не продлит запрет после 15 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Польские власти готовы ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в случае, если Евросоюз не продлит такой запрет после 15 сентября. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 ссылаясь на собственные источники.

По мнению RMF24, при введении одностороннего польского запрета "Польше могут грозить штрафы [со стороны ЕС], однако их введение связано с долгой процедурой".

При этом Польша может столкнуться с осуждением ее позиции со стороны примерно 20 государств - членов Евросоюза, которые возражали бы против одностороннего продления запрета на ввоз украинского зерна. Ответные шаги может предпринять Германия, полагают источники.

Ранее польский министр развития и технологий Вальдемар Буда предупредил, что Польша намерена продлить запрет на импорт зерна с Украины по крайней мере до конца 2023 года.