В Приморье федеральные средства направят на восстановление детсадов и дорог после паводка

Как сообщили в Минвостокразвития, на эти цели выделили 340 млн рублей

ТАСС, 20 августа. Средства, выделенные по линии Минвостокразвития Приморскому краю для ликвидации последствий аномального паводка, будут направлены на восстановление детских садов и дорог. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Средства будут направлены на решение оперативных задач, в частности на восстановление детских садов и автомобильных дорог", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона поблагодарил правительство РФ за оперативно выделенные по линии Минвостокразвития 340 млн рублей.

"Мы видим, что природные явления становятся все более экстремальными. <…> Хорошо организована работа пунктов временного размещения, люди были накормлены, защищены, все по графику. Своевременное обращение к министерству обороны и участие служащих в ликвидации последствий, в частности в Уссурийске, позволило в достаточно короткий срок помочь людям выехать из зон, наиболее пострадавших от подтопления. Тем не менее более 5 тыс. жилых помещений пострадало или утрачено, масштаб серьезный", - цитирует пресс-служба министра.

Чекунков отметил, что Спасск-Дальний практически на треть был под водой. В Уссурийске ситуация усугубилась тем, что пострадали объекты ЖКХ.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.