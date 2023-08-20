Китай в январе - июле увеличил импорт нефти и СПГ из РФ

В денежном эквиваленте импорт энергоносителей из России в КНР за этот промежуток времени составил $32,1 млрд и $2,98 млрд

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Китай в январе - июле увеличились на 25,2% в годовом исчислении и превысили 60,6 млн тонн, импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 62,7% - до 4,46 млн тонн, трубопроводного газа увеличился почти вдвое (физический объем не приводится). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР.

Согласно статистике ведомства, РФ продолжает лидировать среди стран, экспортирующих энергоноситель в Китай. В стоимостном выражении импорт нефти из России в КНР за тот же промежуток времени, напротив, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до $32,1 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на третьем месте. Поставли этого энергоносителя увеличились на 21,9%, превысив $2,98 млрд.

Согласно опубликованным данным, второе место по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, которая за январь - июль продала китайским партнерам 52,1 млн тонн этого энергоносителя за $31,54 млрд (объем по сравнению с первыми семью месяцами 2022 года вырос на 4,6%, стоимость упала на 15,3%). За Саудовской Аравией следуют Ирак (около 34,9 млн тонн за $19,93 млрд), Малайзия (29,4 млн тонн за $14,72 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (25 млн тонн за $15,53 млрд) и Оман (примерно 23 млн тонн за $14,25 млрд). Среди порядка 40 стран, выступающих в 2023 году в качестве поставщиков нефти Китаю, официально не фигурирует Иран. США занимают 10-е место (около 9,4 млн тонн за $5,82 млрд).

Ведущим поставщиком СПГ в КНР за первые семь месяцев текущего года остается Австралия, которая продала Китаю 13,5 млн тонн (увеличение примерно на 4,3%) за $8,29 млрд (уменьшение на 7,3%). За ней следует Катар (9,51 млн тонн за $6,1 млрд). После РФ идут Малайзия (4,14 млн тонн за $2,57 млрд) и Индонезия (2,15 млн тонн за $1,61 млрд). США занимают седьмую строчку (1,27 млн тонн за $867,34 млн), уступая Папуа - Новой Гвинее (1,45 млн тонн за $1,16 млрд).

Как проинформировало управление, среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за семь месяцев поставки из этой страны по стоимости составили $5,85 млрд (рост примерно на 10%). На втором месте находится Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 17,6%, до $861,81 млн). Далее идут Казахстан (снижение на 5,4%, до $614,32 млн) и Узбекистан (падение на 41,6%, до $295,3 млн).

За июль поставки российской нефти в КНР сократились по сравнению с июнем на 23,2%, до 8 млн тонн, импорт СПГ уменьшился на 31,4%, составив 583,92 тыс. тонн. В денежном выражении показатели уменьшились на 22,3% - до $4,06 млрд и на 43,9%, до $58,37 млрд соответственно. Импорт российского трубопроводного газа в КНР в стоимостном эквиваленте составил $555,57 млн, снизившись по сравнению с июнем на 3,1%.

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн, поставки СПГ стали больше на 44%, достигнув 6,5 млн тонн. Стоимость закупленной КНР у России нефти увеличилась примерно на 43,9% - до $58,37 млрд, цена СПГ выросла в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд, цена природного газа стала больше в 2,63 раза, достигнув $3,98 млрд.