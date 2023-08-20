СМИ: Турция вместе с ООН работает над возобновлением зерновой сделки в прежнем формате

Как пишет газета Sabah, маршруты, альтернативные черноморскому гуманитарному коридору, не будут такими безопасными и эффективными, как он

СТАМБУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Турция прилагает усилия для скорейшего возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате. Маршруты, альтернативные черноморскому гуманитарному коридору, не будут такими безопасными и эффективными, как он, кроме того, их использование может привести к росту напряженности в бассейне Черного моря, пишет проправительственная газета Sabah со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Турция с целью восстановления черноморского коридора, который действовал с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023-го, обсуждает различные варианты с представителями ООН. Один из них предусматривает проведение в Стамбуле переговоров на техническом уровне представителей России и Украины как участников зерновой сделки. В Анкаре исходят из того, что зерновую сделку следует возобновить до начала сбора на Украине и в России урожая зерновых, что позволит избежать дальнейшего роста цен на зерно и поставлять максимум сельхозпродукции в бедные страны Африки.

Власти Турции ранее высказывались за продление зерновой сделки минимум на один - два года, а не на несколько месяцев, что делалось в течение года со времени заключения 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.