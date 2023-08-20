В Мангистауской области Казахстана сняли ограничения по подаче электроэнергии потребителям

На энергоблоке №3 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершили ремонтные работы, сообщили в администрации области

АСТАНА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Мангистауской области Казахстана сняли все ранее введенные ограничения по подаче электроэнергии потребителям в связи с завершением ремонта на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК). Об этом сообщила пресс-служба администрации Мангистауской области.

"На энергоблоке №3 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены ремонтные работы. Энергоблок введен в работу 19 августа. Сотрудники МАЭК приложили максимум усилий для скорейшего устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время все ограничения по подаче электроэнергии в регионе сняты, в том числе для предприятий нефтяного и промышленного сектора.

11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем отключился блок №3 на теплоэлектростанции МАЭК, было введено ограничение потребления электроэнергии для промышленных объектов. Власти Мангистауской области Казахстана также ввели для потребителей нескольких населенных пунктов веерные отключения электроэнергии.