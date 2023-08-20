Главы МИД Узбекистана и Венгрии подписали соглашение об авиасообщении

Стороны также обсудили несколько актуальных вопросов двусторонней повестки дня, ориентированной на увеличение взаимной торговли и инвестиций, сообщил Бахтиёр Саидов

ТАШКЕНТ, 20 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Узбекистана и Венгрии Бахтиёр Саидов и Петер Сийярто подписали в Будапеште соглашение об установлении регулярного авиасообщения между столицами двух стран. Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Провели обстоятельную встречу с моим дорогим другом, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. Мы обсудили ряд актуальных вопросов нашей обширной двусторонней повестки дня, ориентированной на увеличение взаимной торговли и инвестиций, а также подписали Соглашение о воздушном сообщении между правительствами наших стран, предусматривающее запуск прямых авиарейсов между Ташкентом и Будапештом", - написал Саидов в Telegram-канале.

Переговоры между главами МИД и подписание соглашения прошли в рамках рабочего визита в Венгрию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. На встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения узбекско-венгерского многопланового сотрудничества, в том числе деловых и культурно-гуманитарных связей.