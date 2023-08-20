Под Новой Каховкой вернули свет в часть сел, обесточенных из-за обстрелов со стороны ВСУ

За сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ мирный житель Новой Каховки получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщили в администрации городского округа

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Электроснабжение населенных пунктов под Новой Каховкой, нарушенное из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), частично восстановлено, сообщила в Telegram-канале администрация городского округа.

В субботу власти города сообщали, что восемь населенных пунктов (Днепряны, Корсунка, Масловка, Новые Лагери, Обрывка, Песчаное, Райское, Тополевка) под Новой Каховкой остались без света из-за ночного обстрела электрооборудования со стороны ВСУ.

"19 августа аварийные бригады РЭС и "Херсонгаз" проводили ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах округа, чтобы обеспечить население стабильной подачей электроэнергии и газа. По состоянию на 18:00 [субботы] специалисты РЭС подключили электричество в селах Тополевка, Райское, Обрывка, Масловка и частично поселок Днепряны, микрорайон Основа", - говорится в распространенном сообщении.

Восстановление газоснабжения

Уточняется, что в Новой Каховке в субботу был перебит газопровод на Днепровском проспекте (наложен бандаж, газоснабжение не подключено), а около 18:11 (время совпадает с московским) в результате обстрела со стороны ВСУ было повреждено здание газораспределительной подстанции.

"Пострадало газовое оборудование, однако газоснабжение населения не остановилось. В домах, расположенных рядом, вылетели окна. Жители города рассказали, что осколки разлетелись в дворы домов, которые находятся через дорогу. Цель ВСУ понятна - уничтожить инфраструктурные объекты, чтобы не дать новокаховчанам жить мирной и спокойной жизнью", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что "в Днепрянах ремонт газопровода среднего давления осложнен множественными порывами, однако ремонтные работы продолжаются".

Ситуация с водой

В течение дня 19 августа водоканал обеспечивал население Днепрян и микрорайона Основа питьевой и технической водой. "Подвоз воды продолжится сегодня, 20 августа. В Новой Каховке аварийная бригада водоканала работала над устранением порывов водопровода в квартирах. Все аварийные ситуации устранены. Водоснабжение населению подано", - уточняется в сообщении.

Также пожарный расчет несколько раз выезжал на тушение пожаров, возникших в районе дач в селе Райское.

За сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ мирный житель Новой Каховки получил ранения, несовместимые с жизнью. При обстрелах Алёшек и Казачьих Лагерей ранены еще два мирных жителя. В субботу в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 58 снарядов по населенным пунктам Казачьи Лагеря, Алёшки, Корсунка, Новая Каховка и Старая Збурьевка. За ночь по Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонской области ВСУ выпустили в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии.