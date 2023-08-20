Центр "Воин" начал разработку углубленных курсов по управлению БПЛА и тактической медицине

Исполнительный директор центра Сергей Светов отметил, что упор будет сделан на работу в команде и оттачивание навыков

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. / ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" разрабатывает углубленные программы обучения по управлению беспилотниками (БПЛА) и тактической медицине. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2023" исполнительный директор центра Сергей Светов.

"Мы сейчас работаем над углубленной программой по управлению беспилотниками: в нее войдут темы по устройству и типам БПЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов. Также будет расширена программа по тактической медицине, потому что она вызывает огромный интерес у курсантов центра "Воин". Это интерактив, который позволяет ребятам полностью погрузиться в процесс", - сказал он.

Сергей Светов уточнил, что упор будет сделан на работу в команде и оттачивание навыков. "Наша задача - оперативно предлагать ребятам, у которых есть интерес и предрасположенность к тому или иному направлению, все новые и новые программы", - отметил он.

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО). Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструктора центра, но по более расширенной программе.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и зампреду правительства РФ - полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.