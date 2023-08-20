Источник: переговоры представителей РФ и Украины по зерну должны быть подготовлены

Собеседник агентства прокомментировал информацию газеты Sabah о возможности такой встречи

СТАМБУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Переговоры представителей России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки станут возможными только после проработки этого вопроса Турцией и ООН, а также при согласии самих участников стамбульских договоренностей. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции, комментируя информацию газеты Sabah о возможности такой встречи.

"Власти Турции не раз говорили, что прилагают усилия для возобновления зерновой сделки и обсуждают разные варианты возвращения в нее с представителями ООН и западных стран. Переговоры с последними особенно важны, так как реанимация стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, возможна при выполнении ее требований в рамках подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета соглашений. Если этот вопрос будет проработан или появятся конкретика о возможности выхода из нынешней ситуации, то переговоры представителей РФ и Украины - для начала на техническом уровне при посредничестве Турции и ООН - вполне возможны", - сказал собеседник.

Sabah со ссылкой на свои источники сообщила, что Турция прилагает усилия для скорейшего возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате, считая, что маршруты, альтернативные черноморскому гуманитарному коридору, не будут столь же безопасными и эффективными. По данным издания, Турция обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления черноморского коридора, который действовал с 1 августа 2022 года по 17 июля. Один из них предусматривает проведение в Стамбуле переговоров на техническом уровне представителей России и Украины.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.