Схему пассажирского движения изменили из-за приостановки движения на участке БАМа

Предварительный срок восстановления ж/д-путей составит семь дней, сообщили в РЖД

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында - Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы", - отметили в РЖД.

Поезда, следующие в другом направлении, переформировываются на станции Северобайкальск и затем направляются по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу, добавили в РЖД. Пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и горячим питанием.

Предварительный срок восстановления ж/д-путей - семь дней. Холдинг создал оперативный штаб, организовано взаимодействие с властями в Бурятии, Минтрансом и МЧС республики.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная.