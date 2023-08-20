Колыму назвали лидером по использованию механизма дальневосточной концессии

Согласно условиям программы, частный инвестор создает инфраструктуру, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему вложенные деньги

ТАСС, 20 августа. Магаданская область, где реализуют девять проектов с привлечением 14 млрд рублей, стала лидером по использованию механизма дальневосточной концессии. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале.

"Магаданская область - лидер по использованию механизма дальневосточной концессии, уже реализуются девять проектов (школы, детские сады, лыжный стадион и трамплинный комплекс, спортивный центр и т. д.) на 14 млрд рублей, и в ближайшее время будет принято решение по крупному проекту создания морского туристического центра", - написал Чекунков.

Программу "Дальневосточная концессия" в сентябре 2021 года запустило правительство России по инициативе Минвостокразвития. В сентябре 2022 года запустили аналогичную программу для Арктики. Программа предусматривает механизм государственно-частного партнерства, по которой частный инвестор создает инфраструктуру, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему вложенные средства.

"По программе создания доступного арендного жилья Магадан также первым зафиксировал серьезный шаг, заключив с ДОМ.РФ твердый договор на 1 072 квартиры, которые уже строятся в микрорайоне Гороховое поле. Посмотрели сегодня ход реализации этих проектов, а также нового терминала аэропорта (будет готов в 2024 году) и новопостроенный ФОК "Президентский", - добавил глава Минвостокразвития.

Проект комплексного развития Горохового поля является крупнейшим проектом в области реновации в Магадане. Там идет комплексная застройка, в том числе арендным жильем, возводится общеобразовательная школа на 1 тыс. мест, детский сад на 330 мест и образовательный центр.