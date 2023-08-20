В Херсонской области сообщили об активном расширении экономических связей с регионами РФ

Самые тесные отношения у региона с Крымом, Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, ДНР, отметил врио губернатора Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области начали активно наращивать экономическое сотрудничество с другими регионами, включая взаимодействие в промышленных отраслях. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

"Мы начали активную работу над расширением экономических связей, в том числе и в промышленных отраслях", - сказал он.

Сальдо уточнил, что у региона самые тесные отношения с Крымом, Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями, ДНР. По его словам, с материковой части России в Херсонскую область поставляется промышленная и потребительская продукция, а также иногда продовольственная. "В ответ Херсонская область пока может поставлять в значительных объемах продукцию сельского и рыболовно-рыбоводческого хозяйства", - отметил он.

Врио губернатора подчеркнул, что есть поставки и из других отдаленных от Херсонской области регионов.