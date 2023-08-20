20 августа, 09:14

"Ижавиа" намерена запустить первые международные рейсы в 2024 году

В новогодние праздники авиакомпания также планирует открыть три тестовых направления на восток России

ТАСС, 20 августа. Авиакомпания "Ижавиа" планирует запустить первые международные направления из Удмуртии в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

"В 2024 году завершим строительство нового здания аэровокзала и откроем первые международные рейсы в Египет, Турцию, Беларусь, ОАЭ", - написал Семенов.

В новогодние праздники авиакомпания также планирует запустить три тестовых рейса по новому направлению на восток страны. Вместе с авиабилетами компания начнет продажу туров на Байкал.

В апреле 2023 года началось строительство нового терминала аэропорта Ижевска, который в дальнейшем позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания составит более 10 тыс. кв. м, в нем разместятся общедоступный операционный зал, зал длительного ожидания, зал ожидания вылета, зона регистрации, зона общепита, зал выдачи багажа и здравпункт. 

Теги:
БелоруссияТурцияОАЭЕгипетРоссияУдмуртия
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