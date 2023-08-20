Инвестор намерен построить семейный досуговый центр в Бирюлеве Восточном

Застройщику без торгов выделили 0,3 га земли

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва предоставит застройщику два земельных участка для строительства семейного досугового комплекса "Царицынский" в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город одобрил предоставление инвестору двух земельных участков общей площадью 0,3 га для строительства семейного досугового комплекса "Царицынский" в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Площадь объекта превысит 5,3 тыс. кв. м. В новом комплексе разместят объекты розничной торговли и услуг", - уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, МаИП - это проекты, которые направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город выделяет землю без торгов. МаИП могут стать производственные, инновационные предприятия, спорткомплексы, социальные и транспортные объекты.

"Два участка на улице 6-я Радиальная предоставят застройщику без торгов в аренду на пять лет. За это время инвестор должен будет построить семейный досуговый центр", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.