В ЛНР назвали небезопасным восстановление лесов Северодонецкой агломерации и Кременной

Это связано с их близостью к линии боевого соприкосновения, сообщила и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Елена Бойко

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Леса в районе города Кременной и Северодонецкой агломерации в Луганской Народной Республике (ЛНР) восстанавливать пока небезопасно из-за их близости к линии боевого соприкосновения, сообщила ТАСС и.о. министра природных ресурсов и экологии ЛНР Елена Бойко.

"На сегодняшний день работы по восстановлению лесов Северодонецкой агломерации и Кременной не планируются, так как в зоне действия лесохозяйственных предприятий ведутся боевые действия, что составляет угрозу для жизни и здоровья работников лесного хозяйства", - сказала она.

Бойко добавила, что, кроме опасности обстрелов, леса упомянутых районов ЛНР не обследованы саперами и могут быть заминированы. "На сегодня в приоритете разминирования - территории населенных пунктов, объектов гражданской инфраструктуры. Конечно же, вопрос о разминировании территории лесного фонда является основным при организации и проведении лесохозяйственных, а также противопожарных работ, что обеспечивает безопасность проведения указанных работ", - сообщила глава Минприроды ЛНР.

18 марта Бойко сообщала ТАСС, что порядка 40% территории лесного фонда в ЛНР заминировано, при этом пожары и военные действия за последние девять лет уничтожили 50 тыс. га леса.