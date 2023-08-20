В Москве с начала года инвесторы построили 50 соцобъектов

В городе при реализации инвестпроектов возвели 13 школ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В Москве с начала года 50 социальных объектов построили за счет инвесторов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Инвесторы с начала года построили 50 социальных объектов. Годовой план по детским садам уже перевыполнен - введено 26 зданий вместо 20. По школам побили прошлогодний рекорд - уже 13 зданий - и ожидаем, что к концу года их будет больше", - написал мэр.

Он отметил среди крупных объектов: школу на 1 225 учеников в Лефортове; школу на 1,1 тыс. учеников в Покровском-Стрешневе; школу на 900 мест в Москворечье-Сабурове; ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках; академию спорта "Динамо" в районе Аэропорт; ледовый каток "Сталкер" в Куркине.

13 августа Собянин сообщал, что с начала года в Москве завершили строительство 62 объектов социальной инфраструктуры: школ и детских садов, медицинских учреждений и спорткомплексов.