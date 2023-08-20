Хайнань провел для молодежи презентацию международного потенциала наукограда "Ячжоувань"

По информации "Санья жибао", целью мероприятия является привлечение для развития Хайнаньского порта свободной торговли как можно больше квалифицированных представителей молодежи из зарубежных вузов

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Отдел единого фронта парткома провинции Хайнань на текущей неделе провел для молодых специалистов презентацию потенциала международного сотрудничества зоны инновационного развития "Ячжоувань", которая находится в городе Санья. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По информации издания, цель мероприятия - привлечь для развития Хайнаньского порта свободной торговли как можно больше квалифицированных представителей молодежи из зарубежных вузов, использовать потенциал профессионалов из специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао. Гости мероприятия ознакомились с перспективами наращивания инвестиций в проекты на территории наукограда.

Организаторы представили подробную информацию, касающуюся формирования в Санья образовательного и научно-производственного комплекса. Особое внимание было уделено вопросам планирования и особым стратегическим мерам, нацеленным на превращение "Ячжоувань" в передовую исследовательскую площадку регионального и национального уровня.

"Мы ознакомились с результатами научно-технической деятельности наукограда, они нас очень впечатлили, - прокомментировал генеральный секретарь Ассоциации китайских студентов и ученых при Университете Кембриджа Дин Хань. - Мы изучили сектор технологий дистанционного зондирования, и если у нас появится возможность, надеемся на углубление сотрудничества".

В ходе осмотра территории инновационной зоны "Ячжоувань" посетители получили подробные ответы на свои вопросы, касающиеся межотраслевого сотрудничества, исследования биотехнологий, системы по защите прав на интеллектуальную собственность.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и входит в число ключевых инновационных проектов развития Хайнаньского порта свободной торговли. На территории наукограда находятся ведущие селекционные лаборатории КНР и центр морских глубоководных исследований.