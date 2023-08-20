СМИ: глава Туркмении обсудил в Будапеште взаимодействие в энергетической сфере

По информации TDH, особое внимание стороны уделили развитию взаимодействия в политико-дипломатической, энергетической, индустриальной и транспортно-коммуникационной отраслях, а также в области спорта

АШХАБАД, 20 августа. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов обсудил в Будапеште с премьер-министром Виктором Орбаном партнерство по нескольким направлениям двусторонних отношений, в том числе в энергетической сфере. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Как пишет агентство, стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия по нескольким актуальным направлениям. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в политико-дипломатической, энергетической, индустриальной и транспортно-коммуникационной отраслях, а также в области спорта.

Бердымухамедов также будет почетным гостем соревнований чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Будапеште.

Ранее Орбан пригласил принять участие в чемпионате в качестве гостя председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

В июне Орбан посетил Ашхабад с официальным визитом в ходе которого обсудил сотрудничество стран в различных сферах, в том числе в энергетике, на транспорте, фармацевтике, текстильной промышленности, инвестиционной деятельности, сельском и водном хозяйстве. По их итогам был подписан пакет из восьми документов, предусматривающих сотрудничество в научной, образовательной, водной, медицинской сферах, в области туризма и других.