Эфиопия планирует привлечь $20 млрд от мирового сообщества на восстановление после войны

Министр финансов и экономического сотрудничества африканской страны Ахмед Шиде заявил, что общий "экономический ущерб" от боевых действий составил около $28 млрд

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Эфиопия надеется получить от международного сообщества $20 млрд на восстановление страны, пострадавшей в результате двухлетней гражданской войны. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times министр финансов и экономического сотрудничества африканской страны Ахмед Шиде.

"Нам требуется около $20 млрд на протяжении пяти лет", - сказал он, заметив, что общий "экономический ущерб" от боевых действий составил около $28 млрд. Наиболее пострадали регионы на севере страны. "С учетом беспрецедентного уровня ущерба и разрушений восстановление и реконструкция потребуют значительных финансовых затрат", - заметил Шиде.

Эта сумма от международных организаций наподобие Всемирного банка (ВБ), а также иностранных партнеров будет необходима в дополнение к средствам, которые будут направлены на восстановление из федерального и регионального бюджетов.

Шиде назвал позитивными отношения Аддис-Абебы с ВБ, сообщив также о "переговорах на продвинутой стадии" с Международным валютным фондом, эксперты которого должны посетить страну в сентябре. "Мы очень оптимистично настроены по поводу этого возобновленного сотрудничества с нашими партнерами по развитию на фоне того, как Эфиопия продолжает применять новые меры экономического реформирования", - сказал министр. По его словам, экономический рост Эфиопии в 2022-2023 финансовом году, несмотря на все сложности, составил 6,4%, а в 2023-2024 финансовом году должен достичь 7,5%.

Федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя под эгидой Африканского союза подписали 2 ноября 2022 года соглашение о прекращении боевых действий на севере страны, которые продолжались два года. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики, а также предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.

Повстанцы Тыграя подняли в ноябре 2020 года мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим повстанцы начали продвижение на юг страны с целью окружить Аддис-Абебу, однако правительственным войскам удалось остановить их наступление, после чего бои приобрели затяжной характер.