ФПК дополнительно задействует более 50 вагонов для перевозки пассажиров в обход БАМа

Более 2 тыс. пассажиров продолжают поездки в поездах дальнего следования в обход размытого участка, сообщили в компании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) дополнительно задействует более 50 вагонов для бесперебойной перевозки пассажиров в обход размытого участка на БАМе. Об этом сообщили в пресс-службе ФПК.

"Свыше 2 тыс. пассажиров продолжают поездки в поездах дальнего следования в обход размытого участка. Чтобы организовать бесперебойные перевозки пассажиров Федеральная пассажирская компания дополнительно задействует более 50 вагонов", - говорится в сообщении.

В ФПК отметили, что поезда, следующие на запад и восток, будут направляться в обход БАМа по Транссибирской магистрали (Транссибу).

"Пассажирам предоставляется питание и питьевая вода, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Ожидающие прибытия поездов на станциях и вокзалах могут бесплатно воспользоваться залами ожидания, комнатами матери и ребенка, камерами хранения", - заключили в ФПК.

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