Сербия заверила Венгрию в обеспечении транзита газа из России, если его прекратит Украина

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что газопровод "Турецкий поток" является гарантией энергобезопасности страны

БУДАПЕШТ, 20 августа. /ТАСС/. Сербия обеспечит увеличение поставок через свою территорию российского газа в Венгрию, идущего по трубопроводу "Турецкий поток", если Украина прекратит транзит российского топлива в Европу. Как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в этом премьер-министра страны Виктора Орбана заверил президент Сербии Александар Вучич, находящийся с визитом в Будапеште.

"Большая часть газа из России поступает в Венгрию через Сербию, и в последние дни мы слышали, что Украина намерена прекратить соглашение с Россией о транзите газа [в Европу]. Сегодня президент Сербии ясно дал понять, что если Венгрия захочет увеличить транзит природного газа через Сербию, то Сербия может предоставить необходимые для этого транспортные мощности", - сказал министр в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В связи с этим Сийярто подчеркнул, что газопровод "Турецкий поток" является гарантией энергобезопасности Венгрии. Он также подтвердил намерение страны продолжать диверсификацию маршрутов и источников поставок топлива, в том числе за счет газа из Азербайджана и в перспективе из Туркмении.

Ранее Сийярто отмечал, что по "Турецкому потоку" Венгрия могла бы получать весь необходимый ей объем российского газа, включая тот, который прежде поступал через территорию Украины. Вопрос об этом возник сейчас, поскольку соглашение между Россией и Украиной о транзите газа в Европу истекает в 2024 году и на текущий момент украинская сторона продлевать его не намерена.

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская государственная компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м в год по трубопроводам, проложенным через Австрию и Сербию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" пришлось приостановить, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути на венгерскую территорию поступило 4,8 млрд куб. м газа.