Венгерско-сербское предприятие по закупкам газа начнет работать в сентябре

Соглашение о создании совместной региональной компании было подписано руководителями венгерской MVM и сербской "Сербиягаз" в июне 2023 года

БУДАПЕШТ, 20 августа. /ТАСС/. Совместное венгерско-сербское предприятие по торговле газом на европейском рынке начнет работать в сентябре. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом Сербии Александаром Вучичем, находящимся с визитом в Будапеште.

"Региональный трейдер природного газа, созданный в соответствии с ранее заключенным соглашением между Венгрией и Сербией, сможет начать работу по обеспечению региональной энергетической безопасности в сентябре", - сказал министр в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Соглашение о создании совместной региональной компании по торговле газом было подписано руководителями венгерской MVM и сербской "Сербиягаз" в июне 2023 года.

Сийярто отметил, что стороны успешно взаимодействуют в энергетической области, обеспечивая взаимную энергобезопасность. По его словам, большая часть российского газа поступает в Венгрию транзитом через Сербию по ответвлению от трубопровода "Турецкий поток", а Венгрия хранит на своей территории более 100 млн куб. м газа для Сербии.

Кроме того, планируется строительство нефтепровода между двумя странами, по которому российская нефть из трубопровода "Дружба" сможет транзитом по венгерской территории поступать сербским потребителям. Магистраль длиной 128 км будет сооружена между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Осуществлением этого проекта займутся компании MOL и Transnafta.

По оценкам экспертов, стоимость сооружения нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит около €100 млн. Для его строительства может быть использован коридор газопровода из Сербии в Венгрию, являющегося частью сухопутного продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток", что сократит сроки реализации проекта. Ожидается, что строительство нефтепровода между двумя странами займет от полутора до двух лет.