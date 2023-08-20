Глава Минфина ФРГ предложил предоставлять €5 млрд в год военной помощи Украине

Кристиан Линднер сообщил, что Берлин уже оказал Киеву поддержку на сумму €22 млрд

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил депутатам Бундестага закладывать €5 млрд в год на военную помощь Украине.

"Нужно ясно сказать, что мы уже оказали Украине помощь на сумму €22 млрд", - сказал Линднер в Берлине на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, отметив, что она включает военную и гуманитарную помощь, в том числе по приему, размещению и уходу за беженцами. "На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму €5 млрд ежегодно в качестве военной поддержки", - сообщил он. "Решение принимать законодателю. Как долго будет требоваться эта помощь, зависит, конечно, от хода войны. Я думаю, мы все надеемся на то, что она как можно скорее закончится", - добавил министр.

Линднер утверждал, что по некоторым каналам распространяются фейковые новости касательно оказания ФРГ помощи Украине, а его самого якобы называют "министром финансов Украины, а не ФРГ". Глава Минфина признал, что поддержка Киева является для Германии "напряженным усилием", но, по его оценке, она "в исконных интересах" Федеративной республики. При дальнейшем ухудшении ситуации на Украине будут искать убежище в Германии "дополнительно миллионы людей со всеми связанными с этим последствиями", заметил министр.

14 августа Линднер посетил Киев с необъявленным визитом. Это была первая поездка главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии на Украину с начала проведения там специальной военной операции.