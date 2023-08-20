Эксперт: БРИКС в ближайшие годы будет оказывать решающее влияние на мировую экономику

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани отметил, что растущая международная роль группы "повышает привлекательность входящих в объединение стран"

РИМ, 20 августа. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Влияние БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в ближайшие годы будет иметь решающее значение для мировой экономики, причем это объединение также станет примером для развития других стран, прежде всего в Африке. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"Отличительной особенностью от других геополитических и геоэкономических объединений является то, что БРИКС объединяет некоторые из ключевых стран так называемого глобального Юга на основе общих программ и потребностей, связанных с инфраструктурным развитием и поиском адекватных экономических ресурсов, - сказал политолог. - В ближайшие годы влияние БРИКС станет определяющим для мировой экономики, а также примером для развития других стран, в основном африканских".

По мнению Грациани, "растущая международная роль БРИКС повышает привлекательность входящих в объединение стран". "Постоянные заявки на вступление и интерес Франции позиционируют БРИКС как платформу с глобальным потенциалом", - указал итальянский эксперт.

Он считает, что с исторической точки зрения "важность БРИКС заключается в том, что эта платформа сотрудничества может стать ориентиром для всех стран и народов, стремящихся к новому международному порядку, основанному на более широком управлении глобальными решениями, и считающих форматы G7 и G20 устаревшими и слишком привязанными к сохранению нынешнего и разрушающегося мирового порядка".

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.