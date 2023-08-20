СМИ: Афганистан отправил в Россию рекордную партию в 2 тыс. тонн винограда

Как сообщил телеканал Ariana News, афганское руководство рассчитывает в ближайшем времени также начать вывоз гранатов и яблок через Хайратон

ТАСС, 20 августа. Власти Афганистана отправили в Россию по меньшей мере 2 тыс. тонн винограда. Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на главу торгово-инвестиционной палаты провинции Балх (север страны).

По его сведениям, выращенный в провинции виноград был направлен в РФ через город Хайратон, который находится на границе с Узбекистаном, в субботу. Представители местной власти считают наметившуюся тенденцию по экспорту фруктов из Афганистана положительной и рассчитывают в ближайшем времени также начать вывоз гранатов и яблок через Хайратон.

Со своей стороны агентство Pajhwok утверждает, что экспорт винограда в РФ через соседний Узбекистан осуществляется в таких количествах впервые.