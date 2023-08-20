Итальянский министр считает, что Рим добьется независимости от поставок газа в 2023 году

Адольфо Урсо отметил прогресс в этой области, в том числе благодаря установки в Пьомбино регазификатора

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо выразил мнение, что республика добьется в 2023 году "газовой независимости, прежде всего от России".

"В области поставок газа мы добились значительного прогресса, в том числе с установкой в Пьомбино регазификатора <...>. Я хотел бы отметить, что уровни заполнения хранилищ достигли 90% в последние дни, - сказал он интервью порталу IlSussidiario.net. - Я убежден, что в 2023 году мы сможем окончательно добиться энергетической независимости, прежде всего от России".

По его словам, Италия снизила объемы импорта из России с 40% в 2021 году до "16% в прошлом году". "График полностью соответствует дорожной карте, которую Италия приняла в начале конфликта между Россией и Украиной", - сказал Урсо.

Ранее итальянское правительство поставило цель отказаться от российского газа к середине 2024 года. До украинского кризиса страна удовлетворяла за счет газа из России почти 40% всей потребности в этом ресурсе, который активно используется в Италии не только для обогрева, но и для производства электроэнергии.