Чернышенко: создание нового кампуса УрФУ направлено на преодоление дефицита IT-кадров

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера, в рамках строительства первой очереди возвели общежития, медицинский центр, площадки для занятий спортом и активного отдыха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Строительство нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге направлено в том числе на преодоление кадрового дефицита в технологической, инженерной и IT-сферах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам осмотра инфраструктуры.

"Создание кампуса среди прочего направлено на преодоление кадрового дефицита в технологической, инженерной и IT-сферах. Благодаря проекту кампуса за счет взаимодействия научных центров и высшей школы в будущем удастся обеспечить развитие региона и качественный рост его экономики", - говорится в распространенном сообщении.

В рамках строительства первой очереди кампуса возвели общежития, медицинский центр, площадки для занятий спортом и активного отдыха. В настоящее время они задействованы для проведения Международного фестиваля университетского спорта, который проходит 19-31 августа. "В новых корпусах разместились более 2 тыс. спортсменов из 36 стран. Всего пять новых общежитий способны вместить 8,5 тыс. человек. Вскоре кампус сможет принять талантливых студентов и научных сотрудников, а также организовать комфортную среду для учебы, проживания и занятия спортом", - отметил Чернышенко.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил в ходе осмотра, что от создания кампуса власти также ожидают рост интереса жителей региона к спорту. "Мы рассчитываем и на то, что фестиваль даст импульс развитию в регионе студенческого спорта. Ведь одна из наших задач - сделать Екатеринбург студенческой столицей России", - привели его слова в сообщении.

В аппарате вице-премьера РФ добавили, что объекты второй очереди кампуса предполагают создание учебного корпуса института радиоэлектроники и информационных технологий, корпуса института экономики и управления, комплекса зданий и сооружений специализированного учебно-научного центра. Сдача объектов запланирована на конец 2025 - начало 2026 года.

Новый кампус Уральского федерального университета возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Здесь будут развернуты площадки двух институтов УрФУ - радиоэлектроники и информационных технологий, экономики и управления, а также вузовского лицея - Специализированного учебно-научного центра. В УрФУ обучаются более 4 400 иностранных студентов из 100 стран мира. УрФУ является участником программы "Приоритет-2030".