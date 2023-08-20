Шольц не считает, что страны БРИКС в Йоханнесбурге примут решение о создании единой валюты

Канцлер ФРГ добавил, что не видит проблемы в существовании объединения

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите объединения в Йоханнесбурге примут решение о создании единой валюты. Об этом он заявил в Берлине во время дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ.

"Я сомневаюсь в том, что там [на саммите в Йоханнесбурге] будет принято решение о единой валюте. Вообще ничто об этом не говорит", - заметил Шольц. Он указал на различия входящих в объединение стран, назвав "сильными демократиями" Индию, Индонезию и Бразилию. "В Китае правит Коммунистическая партия, а Россия такова, какая есть", - сказал канцлер.

Отвечая на вопросы граждан, Шольц заявил, что не видит проблемы в существовании БРИКС. "Я вообще не вижу в этом сложностей, поскольку я считаю, что мир стал мультиполярным. Он состоит не только из стран Европы и Северной Америки, а также ставших позднее сильными Японии и Южной Кореи, Австралии и так далее, но появились страны, которые хотят сказать в мире свое слово", - считает канцлер. Он сообщил, что по этой причине при планировании саммита G7 в замке Эльмау (2022 год) было принято решение пригласить глав государств и правительств из некоторых государств, в частности, Индонезии, Индии, ЮАР, Сенегала и других. "И это, по всей видимости, было воспринято как хороший знак", - полагает Шольц.

"Я уверен, что мир, в котором мы будем жить через 20-30 лет, будет совершенно иным, нежели мы его знаем сегодня", - продолжал он. По его мнению, возникнут "многие влиятельные и мощные государства", к которым будут относиться не только страны Европы и Северной Америки. Шольц призвал "на равных" относиться к таким усиливающимся мировым игрокам и стремиться к хорошим отношениям с ними.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 2 августа выступил за отказ от доллара в международной торговле и создание альтернатив американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.