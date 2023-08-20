Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке 275 млн куб. м газа

Документ подписали с турецкой компанией Botas, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 августа. /ТАСС/. Венгрия закупит в Турции в следующем году 275 млн куб. м газа, что еще больше повысит роль этой страны в обеспечении венгерской энергетической безопасности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета следующего года мы закупим 275 млн куб. м природного газа у Турции. Это внесет большой вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения нашей страны", - сказал министр в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также отметил, что значение Турции как транзитной страны, по территории которой газ из России и других государств поступает в Европу, возрастет в связи с предстоящим увеличением поставок топлива из Азербайджана и в перспективе - возможной транспортировкой газа из Туркмении. По этим причинам энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией "приобретает новое измерение", подчеркнул Сийярто.

Министр сообщил, что на встрече Орбана с Эрдоганом обсуждался также конфликт на Украине и вопрос о ратификации парламентами двух стран документов о вступлении Швеции в НАТО. Планируется, что президент Турции вновь посетит Будапешт 18 декабря, когда состоится заседание межправительственной комиссии по стратегическому сотрудничеству.